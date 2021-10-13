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В Азербайджане может быть принят закон "О диффамации"

В Азербайджане может быть принят закон "О диффамации" "Исходя из мировой практики, проводятся исследования в связи с законом "О диффамации".
Медиа
13 октября 2021 г. 16:52
В Азербайджане может быть принят закон О диффамации
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"Исходя из мировой практики, проводятся исследования в связи с законом "О диффамации".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор MEDİA Ахмед Исмайлов на мероприятии, организованном Генеральной прокуратурой и Агентством по развитию СМИ на тему "Медиа и правовое просвещение".

"Если в итоге появится проект, мы проведем совместные обсуждения с Генеральной прокуратурой", - подчеркнул он.

В праве ряда государств под диффамацией понимается распространение (разглашение) сведений, позорящих честь конкретного лица или учреждения, от клеветы отличается достоверностью распространяемых сведений.

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Версия на английском языке Azerbaijan may adopt Defamation Law
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Diffamasiya haqqında” qanun qəbul edilə bilər

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