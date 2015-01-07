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    В Азербайджане будет проведен мониторинг 10 новостных сайтов

    Результаты мониторинга будут обнародованы в следующем месяце

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет проведен мониторинг языка новостных сайтов и порталов. Об этом сообщил Report завотделом мониторинга Института языкознания НАНА, профессор Гулу Магеррамли.

    По его словам, целью является проверка уровня языка новостных сайтов и порталов. Для мониторинга выбраны 10 сайтов. Названия этих сайтов пока не раскрыты. Предполагается, что результаты станут известны до середины февраля. После этого состоится пресс-конференция, на которой будут раскрыты названия сайтов.

    Завотделом также отметил, что на сайтах наблюдается пренебрежение нормами азербайджанского языка: "Журналисты должны понять, что даже малейшая ошибка ставит под сомнение серьезность сайта. Наиболее часто в новостях встречаются орфографические ошибки, нарушение порядка слов, допущение смысловых ошибок, также часто встречается чрезмерное употребление заимствованных слов". 

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