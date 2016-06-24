Украинское телевидение: ATV без лицензии транслирует версию нашей передачи "Ревизор"

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Украинский телеканал "Новый канал" выдвинул обвинения против азербайджанского телеканала Azad Azərbaycan (ATV).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, руководитель правового департамента "Нового канала" Катерина Мороз отметила, что ATV без лицензии транслирует версию принадлежащей им передачи "Ревизор". По ее словам, о трансляции телепередачи на ATV под названием "Проверка" ("Yoxlama") они узнали из письма гражданина Азербайджана.

Согласно информации, "Новый канал" вместе с каналом "Пятница" отправили руководству ATV письмо о нарушении интеллектуальных и авторских прав. В письме было выдвинуто требование о прекращении трансляции телепередачи. Руководитель творческого объединения передачи Виктория Бурдюкова заявила, что при использовании интеллектуальной собственности других лиц следует попросить разрешение и внести оплату.

Руководитель новостного департамента АТV Вагиф Айдыноглу в заявлении Report сообщил, что в ATV никакое официальное письмо или официальное обращение от "Нового канала" и "Пятницы" не поступало. Он подчеркнул, что этот вопрос будет прокомментирован после того, как в ATV поступит обращение от вышеуказанных каналов.