Турецкие журналисты выразили соболезнование азербайджанским коллегам

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ "Произошедшее в Азербайджане событие, схожее с нападениями на журналистов в Турции, несомненно, опечалило нас".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Федерации газетчиков Турции, председатель Общества журналистов Аланьи Мехмет Али Дим, выражая соболезнование в связи со смертью журналиста Расима Алиева, скончавшегося в больнице в результате избиения неизвестными лицами.

Он выразил уверенность в том, что правоохранительные органы Азербайджана в короткие сроки обнаружат преступников: "Мы решительно осуждаем инцидент, ставший причиной смерти Расима Алиева, и проклинаем нападавших".

Отметим, что 8 августа приблизительно в 18:00 житель Баку Алиев Расим Магомедали оглу 1984 года рождения был избит группой неизвестных лиц перед магазином "Байыл маркет" на территории поселка Байыл Сабаильского района, после чего был госпитализирован в Клинический медицинский центр с тяжелыми телесными повреждениями, где скончался 9 августа примерно в 05:00.

По факту в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК, создана следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников городской прокуратуры и Главного управления полиции города.

В интервью, которое журналист Расим Алиев дал в больнице, он отметил, что был избит родственниками футболиста клуба "Габала" Джавида Гусейнова.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял расследование данного дела под личный контроль.