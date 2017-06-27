Три журналиста CNN уволились из-за статьи о связях Трампа с Россией

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Три журналиста телеканала CNN уволились после публикации материала, касающегося России, который впоследствии был удален из-за «несоответствия редакционным стандартам». Как сообщает Report, об этом говорится на сайте СNN.

Уволились, исполнительный редактор отдела расследований Томас Фрэнк, редактор отдела расследований Эрик Личтблау, а также Лекс Хэрис, который контролировал данный отдел.

«Вслед за удалением статьи с сайта CNN.com CNN принял заявления об увольнении от сотрудников, которые были связаны с публикацией материала», — говорится в сообщении официального представителя телеканала.

Внутреннее расследование в рамках телеканала показало, что при публикации статьи не были соблюдены правила редакционного процесса. В материале, в котором говорилось о том, что конгресс якобы расследует связи Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с администрацией президента Дональда Трампа, цитировался один анонимный источник.

«Подобные истории обычно проверяются несколькими отделами внутри CNN... перед публикацией. Сбой в редакционном процессе обеспокоил руководство CNN, узнавшее об этом», — сообщает телеканал.

При этом отмечается, что информация в статье «не обязательно ложна», однако она оказалась слишком «сырой» для публикации.

22 июня CNN опубликовал на сайте статью, в которой говорилось о встрече экс-советника президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым «всего за четыре дня до инаугурации» Дональда Трампа. Телеканал отмечал, что этим вопросом якобы заинтересовался конгресс.

Впоследствии CNN удалила публикацию, принеся извинения Скарамуччи.