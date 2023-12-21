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Тимур Гусейнов: В журналистике есть нехватка квалифицированных кадров

Тимур Гусейнов: В журналистике есть нехватка квалифицированных кадров В сфере журналистики Азербайджана ощущается нехватка квалифицированных кадров.
Медиа
21 декабря 2023 г. 15:43
Тимур Гусейнов: В журналистике есть нехватка квалифицированных кадров

В сфере журналистики Азербайджана ощущается нехватка квалифицированных кадров.

Как передает Report, об этом сказал главный редактор информационно-аналитического портала Caliber.az Тимур Гусейнов на встрече со студентами медиа-школы Report.

Он также отметил, что высокий профессионализм журналиста позволяет ему построить успешную карьеру: “В 2000-х годах мы считали, что журналисты мало зарабатывают. При этом я могу вас сегодня заверить, если вы будете хорошим журналистом, то никогда не столкнетесь с проблемой низких заработков”.

При этом Т.Гусейнов добавил, что работа в журналистике никогда не бывает размеренной.

“Выбирая профессию журналиста, вы должны понимать, что это не та работа, где вы сможете спокойно сидеть в офисе с 9 до 6. Вас могут вызвать в любой момент, в праздники и выходные. Это сложно, но интересно”, - сказал он.

Отметим, что Тимур Гусейнов окончил факультет журналистики Бакинского Государственного Университета в 2005 году. С 2003 года работает журналистом. До 2009 года он был заведующим отделом социума на сайте Day.Az. С 2010 года является главным редактором информационного сайта Armenia.Az. С 2021 года и по настоящее время занимает должность главного редактора информационно-аналитического портала Caliber.Az.

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Версия на английском языке ФотоEditor-in-chief: Specialized personnel is needed in journalism
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş redaktor: “Jurnalistikada ixtisaslaşmış kadrlara ehtiyac duyulur”

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