TİKA: Вещание TRT 1 в Баку и Абшероне будет восстановлено в течение короткого времени

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Ведутся переговоры по осуществлению цифрового вещания турецкого телеканала TRT 1 на территории Баку и Абшерона, в течение короткого времени будет восстановлено вещание канала".

Об этом Report сообщило бакинское представительство Тюркского агентства сотрудничества и координации (TİKA).

По информации представительства, ранее в связи с вещанием TRT 1 на территории Азербайджана были подписаны контракты между Национальным советом телерадиовещания Азербайджанской Республики и Производственным объединением радиотелевещания и спутниковой связи. Контракт с ПО обеспечивал аналоговое вещание TRT 1: "В Баку и на Абшеронском полуострове перешли на цифровое вещание. Поэтому пока идет работа над контрактом TİKA и производственным объединением. Ведутся переписки. В кратчайшие сроки будут решены проблемы в связи с вещанием телеканала".

По данным ТİKA, информация о переходе на цифровое вещание в стране поступила в агентство в октябре этого года.