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Сотрудники Haber Global и Baku TV удостоены международных наград

Сотрудники Haber Global и Baku TV удостоены международных наград Сегодня в Каспийском медиа-центре объявлены имена победителей 27-го Международного конкурса фото- и видео новостей ZOOM.
Медиа
9 сентября 2023 г. 13:52
Сотрудники Haber Global и Baku TV удостоены международных наград

Сегодня в Каспийском медиа-центре объявлены имена победителей 27-го Международного конкурса фото- и видео новостей ZOOM.

Как сообщает Report, телеканал Haber Global и Baku TV, входящие в Global Media Group, а также их сотрудники удостоены международных наград на конкурсе.

Турецкий оператор CNN Бугра Бенлиоглу и корреспондент Haber Global Мурат Караташ удостоены награды в специальной категории новостей за сюжет под названием “Чернобыль”. Телеканал Haber Global удостоен специальной награды Ассоциации новостных операторов Турции за поддержку развития дружественных связей между Азербайджаном и Турцией.

Корреспондент Haber Global Мехмет Алтунышык награжден за материал о российско-украинской войне под названием "Следы войны".

Кроме того, специального приза жюри удостоены корреспондент телеканала Haber Global Хасан Уйлаш, который, несмотря на потерю своей семьи в результате землетрясения в Хатае, смог подготовить репортаж под названием “Моя семья Хатай", и его оператор.

За новость "Посол Турции совершил намаз в Кяльбаджаре" сотрудник Baku TV Эльгюн Гумбатов также удостоен специального приза жюри.

Всего на конкурс было представлено около 160 видеоматериалов.

На мероприятии приняли участие председатель Ассоциации новостных операторов Турции Айтекин Полатель, заместитель председателя ассоциации Ахмет Акполат, представитель ассоциации по Азербайджану Искендер Гамбаров, члены правления Ибрагим Бюйюккерман, Мехмет Риза Маруфоглу, Мустафа Сойбаш, Мустафа Кара.

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Версия на английском языке ФотоEmployees of Haber Global and Baku TV receive international awards
Версия на азербайджанском языке Фото“Haber Global” və “Baku TV”nin əməkdaşları beynəlxalq mükafata layiq görülüb - YENİLƏNİB

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