Состоялся суд по жалобе ANS против НСТР

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по жалобе независимой телерадиокомпании АNS против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльшаны Велиевой дело осталось нерассмотренным.

Судья заявила, что иск должен быть рассмотрен в Бакинском административно-экономическом суде №1.

Отметим, что НСТР принял решение о приостановлении вещания ANS TV сроком на один месяц. ANS требует аннулировать данное решение.

Напомним, что 29 июля Бакинский апелляционный суд рассмотрел иск НСТР о прекращении деятельности (аннулировании лицензии) независимой телерадиокомпании ANS, и лицензия компании была аннулирована.