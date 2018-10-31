Состоялся очередной выпуск в "Медиа-школе" Report

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Состоялся второй выпуск юных журналистов, прошедших подготовку в "Медиа-школе" информационного агентства Report.

8 отобранных среди подавших заявление в "Медиа-школу" Report кандидатов в сентябре-октябре 2018 года готовили новости, интервью, репортажи, исследования, изучали тайны журналистской профессии.

В завершении выпускникам были вручены сертификаты.

Отметим, что целью "Медиа-школы" является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, привитие молодым журналистам современных трендов мировой журналистики. В школе были применены новейшие методы обучения, уделено значение укреплению практических знаний и навыков молодых кандидатов, предприняты соответствующие шаги.

Напомним, что "Медиа-школа" информационного агентства Report начала деятельность в июне 2018 года. В июне-июле 2018 года 6 молодых людей прошли обучение журналистике.