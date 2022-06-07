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Reuters подготовил репортаж об "азербайджанской Швейцарии" Шуше

Reuters подготовил репортаж об "азербайджанской Швейцарии" Шуше "Шушу называют "азербайджанской Швейцарией" из-за ее лесистых холмов и мягкого климата"
Медиа
7 июня 2022 г. 12:31
Reuters подготовил репортаж об азербайджанской Швейцарии Шуше

Шушу называют "азербайджанской Швейцарией" из-за ее лесистых холмов и мягкого климата.

Как сообщает Report, об этом говорится в репортаже влиятельного информационного агентства Reuters о городе Шуше.

"Шуша, которая была возвращена азербайджанскими ВС полтора года назад, - это город, который в 1992 году заняли армяне, изгнав 15 тысяч азербайджанцев. Около 4 тысяч этнических армян, которые поселились здесь и называли его "Шуши", бежали, оставив после себя пустой город, который до сих пор хранит следы событий 1992 года", - говорится в публикации.

В репортаже отмечается, что азербайджанские строители постепенно возрождают улицы города:

"Восстановлены здания местной исполнительной власти, управления полиции и главпочтамта, мечеть Говхар Ага и армянская церковь Газанчы - в строительных лесах" (для реставрации - Report).

Строительство трех отелей позволило правительству Азербайджана выбрать Шушу местом проведения ежегодной конференции Бакинской энергетической недели и объявить, что компания Masdar из ОАЭ построит солнечную и ветряную электростанции, которые будут вырабатывать электроэнергию для Азербайджана.

Открыты три супермаркета, а пять автобусных рейсов в неделю связывают Шушу со столицей Азербайджана Баку и доставляют сюда местных туристов и рабочих" - отмечается в публикации.

Джахид Алекперов уехал, когда ему было всего 25 лет. Сейчас ему 56, он вернулся в родной город в качестве строителя, но с нетерпением ждет того дня, когда бывшим жителям будет разрешено вернуться в свои собственные дома.

"Остались одни стены", — говорит он, осматривая руины старого дома своей семьи

"Я работаю в компании, которая занимается восстановлением города. Но и в таком виде Шуша прекрасна", - сказал он.

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Версия на английском языке Reuters publishes article about Shusha, 'Switzerland of Azerbaijan' 
Версия на азербайджанском языке “Reuters” Şuşadan reportaj hazırlayıb: “Azərbaycanın İsveçrəsi...”

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