Приступили к трансляции из Баку программы TRT FM "Tam bu saat"

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Программа "Tam bu saat" радиостанции TRT FM начала вещаться из Баку.

Как сообщили Report из бакинского представительства TRT, вещание программы из Баку реализовано посредством Asan Radio.

Трансляция запланирована с 18:00 до 20:00 по бакинскому времени и будет осуществляться и по вторникам.

Отмечается, что рабочая группа программы "Tam Bu saat" встретится со студенческо-педагогическим составом Бакинского государственного университета. Ведущий передачи Аджар Аджартюрк поделится со студентами опытом в области радиовещания.