Президент Ильхам Алиев: Значимость наших национальных информационных ресурсов растет во всем мире

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В настоящее время Азербайджанская Республика, имеющая сильный экономический и финансовый потенциал, оказывает всестороннюю поддержку развитию всех областей, в том числе средств массовой информации.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном VII съезду Совета прессы. Обращение президента зачитано его помощником Али Гасановым.

"Значимость наших национальных информационных ресурсов растет во всем мире, конкурентоспособность повышается", - подчеркнул глава государства.