Пресс-секретарь театра: Некоторые спектакли я смотрела несколько раз

Пресс-секретарь Азербайджанского государственного академического музыкального театра Фарида Асланова встретилась со студентами Медиа-школы Report.

Пресс-секретарь Азербайджанского государственного академического музыкального театра Фарида Асланова встретилась со студентами Медиа-школы Report.

Как сообщает Report, Ф.Асланова рассказала студентам Медиа-школы о важной роли театра в ее судьбе.

Пресс-секретарь сказала, что в театре ставятся новые спектакли, некоторые из которых она смотрела несколько раз: "Приходя на работу, я первым делом выполняю поручения руководства театра. Готовлю и делюсь информацией о новых спектаклях, премьерах. Нахожусь в постоянном контакте со зрителями в социальных сетях. Их желания очень важны для меня".

В ходе встречи Ф.Асланова ответила на вопросы студентов и пригласила их в театр.