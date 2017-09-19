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    Представители пресс-служб МИД стран СНГ договорились об обмене опытом

    Во встрече приняли участие представители Азербайджана в качестве наблюдателя

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Cегодня в министерстве иностранных дел России состоялись очередные ежегодные консультации представителей пресс-служб МИД государств-участников СНГ на тему "О взаимодействии государств-участников СНГ в информационной сфере".

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД России, во встрече приняли участие представители Азербайджана (в качестве наблюдателя), Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также Исполкома СНГ.

    По итогам мероприятия достигнуты договоренности о расширении обмена опытом информационного сопровождения внешней политики, сотрудничества по медийному обеспечению значимых политических событий на пространстве Содружества, содействию контактам по линии национальных СМИ и по другим направлениям деятельности.

    Особое внимание уделено вопросам цифровой дипломатии, в первую очередь, развитию межмидовских связей в социальных сетях.

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