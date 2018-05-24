Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ: Государствам необходимо регулировать блогосферу для предотвращения террористической пропаганды

Алматы. 24 мая. REPORT.AZ/ "Между блогерами и журналистами должен быть выстроен диалог для того, чтобы придерживаться единого этического кодекса.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир на Евразийском медиафоруме в Алматы на панели "Эволюция медиа: Рост блогосферы – угроза или прогресс?".

"Есть различия между блогосферой и профессиональной журналистикой. Сегодня потенциально каждый гражданин, обладающий смартфоном, может предоставить агентству информацию, какое-то видео, распространить ее", - заявил А.Дезир.

Он отметил, что, однако, есть разница между блогерами и журналистами, так как есть определенные стандарты, которых необходимо придерживаться, необходимо верифицировать информацию и так далее.

По его словам, в мире сегодня появились новые медиа вместе с блогерами, которые создали новое мышление, новое пространство.

"Я думаю, что государствам необходимо работать над регулированием контента, речи, распространения террористической пропаганды с учетом свободы мысли. Нельзя ограничивать блогеров, но они должны придерживаться стандартов журналистики. Между журналистами и блогерами должен быть налажен диалог для того, чтобы придерживаться единого этического кодекса", - сказал А.Дезир.

В свою очередь глава британского подразделения выпуска новостей VICE News Tonight кабельной и спутниковой телесети HBO Норин Джамиль указала, что информация сегодня в мире находится в открытом доступе, однако качество информации высоко.

"Думаю, мы можем работать руку об руку. Когда нет традиционных СМИ, то мы можем получить информацию от блогеров для создания истории либо репортажа, к примеру, в странах Восточной Африки, где стали возникать гонения на блогеров", - отметила она.

По ее словам, блогер – важный альтернативный голос, которые вносят свои добавления в общую картину.

Вместе с тем она подчеркнула, что и журналистами, и блогерами можно манипулировать для выстраивания определенного общественного мнения.