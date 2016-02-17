Представитель НСТР: Мы имеем право подать жалобу на решения Сабаильского районного суда

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ 26 решений, принятых Национальным советом телерадиовещания (НСТР) 23 октября 2015 года в связи с правонарушениями на радио АNS ÇM, а также 14 решений в связи с правонарушениями относительно спонсорской рекламы в телепередачах на ANS, возвращены судами в НСТР.

Об этом в заявлении Report сообщил представитель НСТР Тогрул Мирзазаде.

По его словам, несмотря на то, что в Сабаильском районном суде были вынесены решения относительно пересмотра Советом дел по административным правонарушениям, они пока не представлены НСТР в полном объеме: "Вопрос относительно вероятности подачи жалоб в суд верхней инстанции может быть рассмотрен после того, как решения будут представлены нам в официальной форме. НСТР имеет право подать жалобу на решения Сабаильского районного суда".

Т.Мирзазаде также отметил, что недавно председатель НСТР рассмотрел решения, возвращенные в Совет Сабаильским районным судом.