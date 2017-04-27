Председатель Вещательного совета İTV: Я не вижу необходимости в необычном новшестве, повороте

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "Я не вижу необходимости в необычном новшестве, повороте, так как у Общественного телеканала 12-летний опыт".

Об этом Report заявил председатель Вещательного совета Общественного телеканала (İTV) Мухтар Иманов.

Он отметил, что последние 6 лет за 12 лет председательствования профессора Джахангира Мамедли в Вещательном совете İTV он сам был членом структуры: "Я вместе с другими членами поддерживал путь Джахангира Мамедли. Я доволен его работой и не могу быть недовольным. Просто в выполняемых работах по-любому бывают и недочеты. Если будут мелкие недочеты, Вещательный совет İTV как и раньше будет доводить их до сведения. Переизбранный генеральным директором Джамиль Гулиев, будучи профессионалом в области телевидения, принимает рекомендации, здоровые идеи. С ним не сложно работать. Мы и впредь продолжим сотрудничать на здоровой основе".

М.Иманов добавил, что İTV в течение 12 лет функционировал вполне нормально, не было серьезных проблем, ошибок.

Вместе с тем он отметил, что его самым большим желанием является поддержка талантливых журналистов на Общественном телевидении и радио: "Если мы будет поддерживать талантливых журналистов, станем их опорой, еще раз порекомендуем Джамилю Гулиеву, который всегда их поддерживал, обращать внимание на них, уровень их работы само собой повысится. Говоря поддержка, я не имею в виду финансовую сторону. Если есть молодой человек, в талант которого верит Вещательный совет İTV, он не должен оставаться в стороне".