Председатель НСТР назвал телевизионные передачи, которыми недоволен

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ "Одним из основных вопросов, беспокоящих меня в последнее время, является рост программ о медицинских клиниках на телеканалах".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Национального совета телерадиовещания (НСТР) Нушираван Магеррамли.

Он отметил, что в передачах о здоровье очень много выражений статистического характера и они повторяются: "Правда, передачи о здоровье важны. Но такие программы при падении в крайности создают обратный эффект. К большому сожалению, в этом вопросе впадают в крайности".

Председатель совета отметил, что вещание одноформатных передач на телевизионных каналах в определенные часы дня - это система, существующая не только в Азербайджане, но и во всем мире: "Наши телеканалы смотрят зарубежные ТВ и хотят предпринять шаги подобно им. На телеканалах слишком много кулинарных передач. Меня это беспокоит. Но это качество присуще не только ТВ нашей страны, но и телевидению других стран мира. Я примерно с 12:00 до 18:00 часов не могу найти нормальную передачу для просмотра. Потому что передач, связанных со здоровьем и кухней, становится больше".