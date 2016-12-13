Посол Турции в Азербайджане встретился с журналистами

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал встретился в Совете прессы с журналистами.

Как сообщает Report, председатель Совета прессы Афлатун Амашов напомнил, что в этом году враги турецкого народа совершили в стране несколько терактов: "Этим они ничего не добьются. Уверен, что те, кто учинил теракты, не останутся безнаказанными. В этом вопросе Азербайджан находится рядом с Турцией".

А.Амашов добавил, что азербайджанские журналисты традиционно проводят встречи с назначенными в Азербайджан послами Турции.

Выразив удовлетворение встречей, Эркан Озорал заявил о высоком уровне отношений между двумя странами: "В Турции в очередной раз был совершен теракт. Братский Азербайджан был первой страной, осудивший этот теракт. Мы всегда находимся рядом друг с другом. Я испытываю гордость тем, что являюсь послом Турции в Азербайджане".

Дипломат отметил, что связи между Турцией и Азербайджаном будут развиваться и впредь: "Раньше в Азербайджане было мало отелей, сейчас их намного больше, что позволяет развивать туризм. В Азербайджане проводилось несколько международных соревнований".

Выступивший профессор факультета журналистики Бакинского государственного университета, председатель Вещательного совета ITV Джахангир Мамедли коснулся отношений между двумя странами. Он заявил, что Азербайджан всегда рядом с Турцией, а Турция – рядом с Азербайджаном.

Затем выступили участвующие на мероприятии журналисты, послу были заданы вопросы.