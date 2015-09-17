Подразделение BBC закрывает офис в Азербайджане

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ "Би-би-си Мониторинг" закрывает свой офис в столице Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Би-би-си Мониторинг" в течение шести месяцев приостановит свою деятельность в Азербайджане и будет дислоцироваться в Тбилиси.

Причины такого решения не сообщаются.

По информации, в бакинском офисе "Мониторинга" отказались комментировать этот вопрос. В штаб-квартире Би-би-си в Лондоне, в русской службе, от комментариев уклонились.

"Би-би-си Мониторинг" - подразделение британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си, отвечающее за подготовку мониторингов с ТВ, печатных и интернет-источников по всему миру. Подразделение более 15 лет занимается деятельностью в Баку.