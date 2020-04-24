Подписан документ о развитии телеиндустрии в Азербайджане

Общереспубликанские телеканалы Азербайджана подписали соглашение о взаимопонимании для совместных действий по развитию телевизионной индустрии.

Об этом Report сообщили в Национальном совете телерадиовещания (НСТР).

Девять медиа-структур, представляющих 12 действующих в Азербайджане общереспубликанских телеканалов, подписали соглашение о совместной деятельности по развитию телевизионной индустрии.

Соглашение, подписанное главами общереспубликанских телеканалов, было принято НСТР как начало серьезных реформ в телепространстве страны.

В течение ближайших двух недель НСТР проведет дополнительные обсуждения с операторами кабельных сетей, провайдерами услуг IP-телевидения, радиоканалами, рекламными агентствами, производителями видеоконтента для телеканалов, а также с государственными структурами и членами Милли Меджлиса над созданием концепции развития аудиовизуальной индустрии в Азербайджане.