Объявлен конкурс, посвященный памяти журналистов-шехидов

"MediaTürk TV“ в память о журналистах-шехидах Магерраме Ибрагимове и Сирадже Абышове объявил телевизионный конкурс по журналистике ”Красные чернила" среди журналистов тюркоязычных государств.

"MediaTürk TV“ в память о журналистах-шехидах Магерраме Ибрагимове и Сирадже Абышове объявил телевизионный конкурс по журналистике ”Красные чернила" среди журналистов тюркоязычных государств.

Как сообщает Report, конкурс проводится в двух номинациях - "Лучший телерепортаж" и "Лучший документальный телевизионный фильм".

Сюжет и содержание документальных телефильмов должны охватывать горькие последствия оккупации, войны, конфликтов и стихийных бедствий, вызванные ими человеческие трагедии. В конкурсе могут принять участие телевизионные журналисты и журналисты онлайн-телевидений из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

Сюжет и документальные фильмы для участия в конкурсе в формате MP4 (H264 – 1920 x 1080) должны быть посланы на адрес электронной почты [email protected] через wetransfer.com. Участники могут представить свои фильмы, вышедшие в эфир с 1 января 2021 года по 30 октября 2021 года.

Прием документов завершится 30 октября.

Победители первого места получат 2 000 манатов, второго места - 1 000 манат, третьего места – 700 манатов.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам (+ 994 12) 497 87 42; (+ 994 50) 999 66 56, а также на электронную почту [email protected]

Победители конкурса будут объявлены в День Победы - 8 Ноября.

Отметим, что сотрудники Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) и Азербайджанского телевидения (АзТВ), проводящие съемки на освобожденных от оккупации территориях, 4 июня подорвались на мине на территории села Сусузлуг Кяльбаджарского района.