О нас
Report Georgia
Аудио новости

Объявлен конкурс, посвященный памяти журналистов-шехидов

Объявлен конкурс, посвященный памяти журналистов-шехидов "MediaTürk TV“ в память о журналистах-шехидах Магерраме Ибрагимове и Сирадже Абышове объявил телевизионный конкурс по журналистике ”Красные чернила" среди журналистов тюркоязычных государств.
Медиа
13 сентября 2021 г. 19:24
Объявлен конкурс, посвященный памяти журналистов-шехидов

"MediaTürk TV“ в память о журналистах-шехидах Магерраме Ибрагимове и Сирадже Абышове объявил телевизионный конкурс по журналистике ”Красные чернила" среди журналистов тюркоязычных государств.

Как сообщает Report, конкурс проводится в двух номинациях - "Лучший телерепортаж" и "Лучший документальный телевизионный фильм".

Сюжет и содержание документальных телефильмов должны охватывать горькие последствия оккупации, войны, конфликтов и стихийных бедствий, вызванные ими человеческие трагедии. В конкурсе могут принять участие телевизионные журналисты и журналисты онлайн-телевидений из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

Сюжет и документальные фильмы для участия в конкурсе в формате MP4 (H264 – 1920 x 1080) должны быть посланы на адрес электронной почты [email protected] через wetransfer.com. Участники могут представить свои фильмы, вышедшие в эфир с 1 января 2021 года по 30 октября 2021 года.

Прием документов завершится 30 октября.

Победители первого места получат 2 000 манатов, второго места - 1 000 манат, третьего места – 700 манатов.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам (+ 994 12) 497 87 42; (+ 994 50) 999 66 56, а также на электронную почту [email protected]

Победители конкурса будут объявлены в День Победы - 8 Ноября.

Отметим, что сотрудники Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) и Азербайджанского телевидения (АзТВ), проводящие съемки на освобожденных от оккупации территориях, 4 июня подорвались на мине на территории села Сусузлуг Кяльбаджарского района.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şəhid jurnalistlərin xatirəsinə müsabiqə elan olunub

Самое важное

В Шуше пройдет XIII Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли
В Шуше пройдет XIII Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли
13 сентября 2021 г. 18:08
Объявлен победитель тендера на разработку Генплана города Физули
Объявлен победитель тендера на разработку Генплана города Физули
13 сентября 2021 г. 16:51
ГТК прокомментировал взимание пошлин с иранских машин на дороге Горус-Кафан
ГТК прокомментировал взимание пошлин с иранских машин на дороге Горус-Кафан
13 сентября 2021 г. 15:36
Известный азербайджанский певец подключен к аппарату ИВЛ
Известный азербайджанский певец подключен к аппарату ИВЛ
13 сентября 2021 г. 14:03
В Азербайджане задержан сообщник иностранных наркоторговцев
ФотоВ Азербайджане задержан сообщник иностранных наркоторговцев
13 сентября 2021 г. 13:23
Рамин Байрамлы покинул пост главы TƏBİB
Рамин Байрамлы покинул пост главы TƏBİB
13 сентября 2021 г. 12:26
Сын главы ИВ уволен из органов внутренних дел
Сын главы ИВ уволен из органов внутренних дел
13 сентября 2021 г. 12:04
На первичном рынке недвижимости жилье дорожает
На первичном рынке недвижимости жилье дорожает
13 сентября 2021 г. 11:34
В Баку начинаются учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку начинаются учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
12 сентября 2021 г. 07:00
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
11 сентября 2021 г. 18:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi