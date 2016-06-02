Обнародована сумма средств, выделенных НСТР частным каналам

Средства будут перечислены в этом месяце

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с распоряжением президента Азербайджана "Об оказании единовременной финансовой помощи частным телеканалам в Азербайджанской Республике" от 12 мая 2016 года, каждому частному телеканалу будет выплачено 333 333 маната.

Об этом Report сообщил руководитель Аппарата Национального совета телерадиовещания (НСТР) Тогрул Мамедов.

По его словам, эти средства будут перечислены телеканалам в этом месяце: "Средства будут перечислены телеканалам после подписания контракта. НСТР представил контракты телеканалам. Пока ни один телеканал не подписал контракт".

Отметим, что согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики от 12 мая 2016 года, частным телеканалам выделена единовременная финансовая помощь на сумму 2 млн. манатов. Эти средства будут поровну распределены между ATV, ANS TV, Xəzər TV, Space TV, Lider TV и Region TV.