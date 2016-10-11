Обнародована дата суда по апелляционной жалобе ANS в отношении НСТР

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Обнародована дата суда по апелляционной жалобе независимой телерадиокомпании ANS в отношении Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщила Report адвокат ANS Севда Магеррамова, судебный процесс в Бакинском апелляционном суде назначен на 4 ноября.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Мадины Багировой.

Отметим, что в целях пресечения провокационных действий, направленных на нарушение отношений стратегического партнерства между Турцией и Азербайджаном, и открытой пропаганды терроризма, руководствуясь обращением Генпрокуратуры Азербайджанской Республики от 18 июля 2016 года и требованиями ст. 11, 23, 32 закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиовещании", Национальный совет телерадиовещания принял решение о приостановке с 18:30 часов 18 июля 2016 года деятельности телеканала ANS на месяц, возбуждении иска об аннулировании лицензии № TR 099 от 25 октября 2013 года, аннулировании лицензии № TR 100, выданной телекомпании ANS 25 октября 2013 года в соответствии со ст. 23.2.8 закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиовещании".

Затем ANS обратился в Бакинский административно-экономический суд №1 и попросил аннулировать решение о ликвидации лицензии. Суд отклонил иск телерадиокомпании.

Напомним, что в Верховном суде была рассмотрена кассационная жалоба ANS в отношении НСТР. Суд не удовлетворил кассационную жалобу АNS.