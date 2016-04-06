Нушираван Магеррамли: Теперь телеканалы более внимательны

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Национальные телеканалы Азербайджана по сравнению с предыдущими годами более внимательны в связи с событиями, происходящими на фронте.

Об этом Report сообщил председатель Национального совета телерадиовещания Нушираван Магеррамли.

По его словам, телеканалы делают свою работу: "В настоящее время наши телеканалы по сравнению с предыдущими годами более внимательны в транслируемых передачах в связи с ситуацией в стране. Естественно, так и должно быть. С каждым годом телеканалы поступают более профессионально в этом вопросе".