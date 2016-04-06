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    Нушираван Магеррамли: Теперь телеканалы более внимательны

    Они делают свою работу

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Национальные телеканалы Азербайджана по сравнению с предыдущими годами более внимательны в связи с событиями, происходящими на фронте.

    Об этом Report сообщил председатель Национального совета телерадиовещания Нушираван Магеррамли. 

    По его словам, телеканалы делают свою работу: "В настоящее время наши телеканалы по сравнению с предыдущими годами более внимательны в транслируемых передачах в связи с ситуацией в стране. Естественно, так и должно быть. С каждым годом телеканалы поступают более профессионально в этом вопросе". 

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