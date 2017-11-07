Нушираван Магеррамли: Мы видим, что интеллектуальные передачи остаются за пределами рейтинга

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Мое желание заключается в том, чтобы любой иностранный гражданин при просмотре телеканалов Азербайджана в первую очередь увидел и прочувствовал азербайджанство. Этот фактор сохраняется на телеканалах, финансируемых из бюджета".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Национального совета телевидения и радио Нушираван Магеррамли.

Председатель совета отметил, что на частных каналах также в некотором смысле стремятся к этому: "Но происходящие в мире процессы создают другие условия для частных каналов. Мы все еще работаем с частными каналами в этом направлении. Естественно, говорить, что частные каналы "не на верном пути" или "неверно поступают" неправильно. Мы дали людям право выбора. Они наравне с 10 местными каналами имеют возможность смотреть любой телеканал в мире".

Н. Магеррамли, отметив, что действующие в Азербайджане частные телевизионные канал не могут соперничать с мировыми каналами, сказал, что для этого требуется определенное время: "По мере экономического развития Азербайджана это покажет себя на частных телеканалах. Иногда мы работаем с агентствами, составляющими рейтинг, выражаем свое недовольство. Потому что мы видим, что интеллектуальные передачи полностью остаются за пределами рейтинга. Это очень беспокоит нас. Мы должны преодолеть этот барьер".

Председатель НСТР добавил, что в настоящее время проводится аудит деятельности организации, составляющей рейтинг: "Потому что мы всегда говорили, что деятельность этих организаций должна быть прозрачной, и каждый должен чувствовать их работу. Организация не должна формироваться только на основании взглядов одного класса общества. Это должно охватить все слои общества".