​НСТР приступил к новому мониторингу на телеканалах

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) проводит мониторинг лекарственных препаратов на телеканалах.

Об этом в заявлении Report сказал завотделом НСТР Таваккюль Дадашев.

По его словам, занимающиеся вещанием рекламы телеканалы могут требовать от рекламодателей и предложивших рекламу лиц документ, подтверждающий право отпускать данное лекарство без рецепта, и разрешающее производство и продажу рекламируемого лекарства: "При рекламе того или иного лекарства телеканалы вправе потребовать документ, подтверждающий право отпускать его без рецепта, и документ о получении разрешения соответствующего органа исполнительной власти на производство и продажу данного лекарства. В статье 4 закона "О рекламе" отмечается, что рекламироваться могут лишь имеющие сертификат лицензированные товары. В этом случае в рекламе должны указываться номер лицензии и сертификата, дата выдачи и выдавший его орган".

Т.Дадашев также выразил отношение к рекламе на телеканалах лекарственного препарата "Подорожник ланцетный" ("Sinir otu"). По его словам, принятие какого-либо решения в связи с рекламой "Подорожника ланцетного" возможно после предоставления минздравом информации в НСТР.