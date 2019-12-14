Названа причина изменения частоты 102,0 МГц в Азербайджане

Ни один вещатель не может считаться владельцем частоты. Любая частота, выставленная на конкурс Национальным Советом по телевидению и радио (НСТР), может быть изменена по разным причинам. Также такие изменения могут произойти по истечении некоторого времени после выделения частоты.

Как передает Report об этом сообщили в НСТР Азербайджана.

Причинами изменения частоты являются возникновение помех (интерференций) на выделенной частоте, выравнивание частот по регионам.

В НТРС отметили, что рабочая частота 102,0 МГц, выставленная на конкурс в городе Баку и на Абшеронском полуострове, также может быть изменена по указанным причинам на 102,1 МГц.

Отметим, что ежегодно Совет производит изменение рабочей частоты вещания 6-10 FM или канал ТВ-вещания. В Азербайджане частоты контролируются Государственной комиссией по радиочастотам, НСТР выставляет на конкурс одну из свободных частот, пригодных для использования в выделенном диапазоне. Вещание FM-радио по всему миру ведется в диапазоне частот 88-108 МГц.

При применении цифрового радиовещания в одной рабочей частоте транслируются 10-12 радиопрограмм. В таком случае вещатель является владельцем своей радио- или телевизионной компании.