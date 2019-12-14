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Названа причина изменения частоты 102,0 МГц в Азербайджане

Названа причина изменения частоты 102,0 МГц в Азербайджане
Причинами изменения частоты являются возникновение помех (интерференций) на выделенной частоте, выравнивание частот по регионам

Ни один вещатель не может считаться владельцем частоты. Любая частота, выставленная на конкурс Национальным Советом по телевидению и радио (НСТР), может быть изменена по разным причинам. Также такие изменения могут произойти по истечении некоторого времени после выделения частоты.

Как передает Report об этом сообщили в НСТР Азербайджана.

Причинами изменения частоты являются возникновение помех (интерференций) на выделенной частоте, выравнивание частот по регионам.

В НТРС отметили, что рабочая частота 102,0 МГц, выставленная на конкурс в городе Баку и на Абшеронском полуострове, также может быть изменена по указанным причинам на 102,1 МГц.

Отметим, что ежегодно Совет производит изменение рабочей частоты вещания 6-10 FM или канал ТВ-вещания. В Азербайджане частоты контролируются Государственной комиссией по радиочастотам, НСТР выставляет на конкурс одну из свободных частот, пригодных для использования в выделенном диапазоне. Вещание FM-радио по всему миру ведется в диапазоне частот 88-108 МГц.

При применении цифрового радиовещания в одной рабочей частоте транслируются 10-12 радиопрограмм. В таком случае вещатель является владельцем своей радио- или телевизионной компании.

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