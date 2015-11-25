На суде между представителями НСТР и ANS возник спор

Национальный совет телерадиовещания: "ANS прибегнул к обману"

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском административно-экономическом суде №1 прошло подготовительное судебное заседание по иску Национального совета телерадиовещания (НСТР) против телекомпании ANS.

Как сообщает присутствующий на процессе сотрудник Report, на заседании под председательством судьи Вусали Бахышевой выступил представитель ANS Мухтар Мустафаев.

Он отметил, что телеканал представил 5 ноября 2015 года в НСТР снятый им телесериал "Абшерон".

Представитель НСТР Тогрул Мамедов же заявил, что ANS представил в совет совершенно другой сериал: "160 тыс. манатов были выделены ANS для съемок 1800-минутного сериала "Абшерон". Однако, прибегнув к обману, ANS TV представил в НСТР сериал под названием "Sevgi naminə" ("Во имя любви")".

На процессе между сторонами завязался спор.

Представитель ANS попросил у суда время. Очередной процесс назначен на 9 декабря.

Отметим, что НСТР требует возвращения в госбюджет выделенных для съемок сериала 160 тыс. манатов и выплаты штрафа в размере 8 тыс. манатов.