На Европейском газетном конгрессе подняли вопрос армянских фейковых новостей - ВИДЕО

В апреле 2016 года в период обострения военных действий в Карабахе армянское лобби активно распространяло фейковые новости, донося искаженную в пользу Армении информацию.

Об этом заявил главный редактор Информационного Агентства Report Мурад Алиев, выступая на Европейском газетном конгрессе, который состоялся в столице Австрии, Вене.

"Пару лет назад проблема фейковых новостей казалась неразрешимой, ввиду того, что читатели верили всяким новостям в сети. Кроме того, новостные порталы для привлечения большой аудитории сами иногда занимались фальсификацией информации. В Азербайджане, как и во всех странах, где доступ к интернету абсолютно свободен, потребовалось немало времени и усилий, чтобы люди начали понимать о необходимости проверки фактов, то есть fact checking", - заявил М.Алиев.

Он напомнил, что в Азербайджане на законодательном уровне появилась возможность блокировки сайтов в случае намеренного распространения фейковых новостей.

По его словам, общество само должно выработать критическое отношение к дезинформации.

"Большинство людей уже устали от кричащих заголовков, сенсационных предположений. И в такой ситуации основная ответственность падает на плечи традиционных СМИ, информационных агентств, чтобы оперативно реагировать на фейк-ньюс и искать истину", - отметил главред.

Наряду с этим, М.Алиев также указал на опасность распространения ложных, фейковых новостей из конфликтных зон.

"Если ложная информация про какую-то личность вредит его политической карьере или же новость приводит к упадку бизнеса, то неправдоподобные информации из зон боевых действий ставит под угрозу жизни сотни людей. Например, на Кавказе во время обострения карабахского конфликта, в апреле 2016 года в Карабахе армянское лобби активно распространяло фейковые новости, донося искаженную в пользу Армении информацию. Лишь после того, как в приграничные районы были организованы визиты представителей ведущих СМИ, таких как Reuters, Associated Press, Anadolu, Иранского телевидения, РИА "Новости", Sputnik, многие фейковые новости были сведены на нет", - резюмировал главный редактор Report.

Заместитель главного редактора российского издания Znak.com Дмитрий Колезев отметил, что проблема фейк-ньюс актуальна для европейских и американских СМИ, но для России эта тема не номер один.

"У нас был очень короткий период независимой прессы в конце 80-х - в начале 90-х годов, однако, к сожалению, нам не удалось в полной мере сохранить свободу. Потом СМИ попали под влияние крупного бизнеса", - сказал Д.Колезев.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство российских СМИ получают финансовую поддержку от власти, особенно в регионах, и так или иначе защищают интересы властей.

В свою очередь, главный редактор украинского издания Цензор.нет Сергей Головнов выразил мнение, что фейк-ньюс является следствием более глобальных проблем, которые сейчас существуют в Украине.

"Независимым СМИ в Украине очень тяжело конкурировать, потому что СМИ олигархов не зарабатывают деньги, им не нужно зарабатывать деньги. Эти бизнесмены зарабатывают деньги на своих монополиях, потом пускают их в свои СМИ, которые поддерживают и защищают их интересы. То есть, такой замкнутый круг, который постоянно двигается", - сказал он.

По его словам, независимым СМИ сложно конкурировать с подобными СМИ, так как в последних информация не просто продается бесплатно, но еще и насильно впихивается.

Блогер из Казахстана Денис Кривошеев подчеркнул, что современную новость может сформировать практически любой человек, а СМИ по природе своей и ограниченности закона просто собственно не успевают за ними реагировать.

"В целом, мы говорим о фейс-ньюсе, как источнике привлечения трафика к тому или иному ресурсу", - отметил Д.Кривошеев.

Спонсором конференции в этом году, как и в предыдущие годы, выступила компания JTI (Japan Tobacco International). Участие азербайджанских журналистов в конференции стало возможным благодаря поддержке азербайджанского представительства компании.