Музыкальные каналы MTV прекратили вещание спустя 44 года
Медиа
- 01 января, 2026
- 00:30
Музыкальные телеканалы MTV, включая MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live, прекратят свое вещание.
Как передает Report, об этом сообщает Collider.
"Если вы чувствуете, что ваша молодость уходит у вас на глазах - вероятно, вы правы. Спустя 44 года после своего первого запуска MTV, каким мы его знаем, умер. К концу этого года оставшиеся 24-часовые музыкальные каналы MTV закроются по всему миру", - указано в сообщении.
Отмечается, что основной канал MTV HD продолжит вещание в США, однако его контент будет сосредоточен на развлекательных программах и реалити-шоу, а не на музыкальных клипах.
