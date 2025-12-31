Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Музыкальные каналы MTV прекратили вещание спустя 44 года

    Медиа
    • 01 января, 2026
    • 00:30
    Музыкальные каналы MTV прекратили вещание спустя 44 года

    Музыкальные телеканалы MTV, включая MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live, прекратят свое вещание.

    Как передает Report, об этом сообщает Collider.

    "Если вы чувствуете, что ваша молодость уходит у вас на глазах - вероятно, вы правы. Спустя 44 года после своего первого запуска MTV, каким мы его знаем, умер. К концу этого года оставшиеся 24-часовые музыкальные каналы MTV закроются по всему миру", - указано в сообщении.

    Отмечается, что основной канал MTV HD продолжит вещание в США, однако его контент будет сосредоточен на развлекательных программах и реалити-шоу, а не на музыкальных клипах.

    MTV вещание

    Последние новости

    00:30

    Музыкальные каналы MTV прекратили вещание спустя 44 года

    Медиа
    00:27
    Фото

    В Баку организован праздничный салют по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

    Внутренняя политика
    00:07

    Президент Азербайджана: Мы можем гордиться успехами, достигнутыми в этом году в экономическом развитии

    Внутренняя политика
    00:06

    Президент: Все азербайджанцы должны знать и знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство

    Внутренняя политика
    00:04

    Президент Азербайджана: Мы никому не позволяли и не позволим вмешиваться в наши дела

    Внешняя политика
    00:03

    Президент: Вопрос восстановления территориальной целостности страны и признания ее всем миром нашел свое решение

    Внутренняя политика
    00:03

    Президент Ильхам Алиев: Сегодня в мире к Азербайджану относятся с большим уважением

    Внутренняя политика
    00:02

    Президент: Историческая Победа, одержанная нами в Отечественной войне пять лет назад, навсегда останется с нами

    Внутренняя политика
    00:00

    Обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей