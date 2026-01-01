İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    MTV-nin musiqi kanalları 44 ildən sonra yayımını dayandıracaq

    Media
    • 01 yanvar, 2026
    • 06:43
    MTV-nin musiqi kanalları 44 ildən sonra yayımını dayandıracaq

    MTV-nin musiqi kanalları, o cümlədən MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV və MTV Live yayımını dayandıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Collider" məlumat yayıb.

    "Gəncliyiniz gözünüzün qabağından keçib getdiyini hiss edirsinizsə, yəqin ki, haqlısınız. İlk buraxılışından 44 il sonra MTV, bildiyimiz kimi öldü. Bu ilin sonuna qədər MTV-nin qalan 24 saatlıq musiqi kanalları bütün dünyada bağlanacaq", - məlumatda deyilir.

    Qeyd edilir ki, əsas MTV HD kanalı ABŞ-da yayımını davam etdirəcək, lakin onun məzmunu musiqi videolarından çox əyləncə və realiti-şoulara yönələcək.

