МИД РФ: Россия придает большое значение укреплению русскоязычных зарубежных СМИ

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Формирование объективного образа России в русскоязычной зарубежной прессе имеет исключительно большое значение.

Об этом заявил ТАСС директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Анатолий Макаров накануне открывающегося в российской столице Всемирного конгресса русской прессы.

"Мы рассчитываем, что предстоящий конгресс внесет достойный вклад в сохранение и укрепление русскоязычных зарубежных СМИ, искренне симпатизирующих современной России, - отметил он. - Мы высоко ценим их стремление распространять в мире позитивную информацию об отечестве".

Глава департамента напомнил, что "вопрос об оказании содействия со стороны России деятельности зарубежных русскоязычных СМИ уже достаточно давно стоял на повестке дня". Этот вопрос был вновь поднят на четвертом Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, который прошел в Санкт-Петербурге 26-27 октября 2012 года. В его итоговой резолюции содержалась просьба к российским властям о разработке механизма поддержки электронных и печатных русскоязычных СМИ за рубежом.

"В настоящее время таких СМИ более 3 тысяч в 70 странах", - сообщил Макаров.

Российский дипломат обратил также внимание на то, что осенью прошлого года при содействии правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом был учрежден "Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой - Фонд ВАРП". "Основными его целями являются, прежде всего, формирование объективного образа России в русскоязычной зарубежной прессе, широкое информирование соотечественников о социальных, экономических, культурных, научных и прочих достижениях народов России, организация разнообразных мероприятий для русскоязычных журналистов, - подчеркнул он. - Уверен, что создание фонда окажет дополнительное влияние на укрепление партнерского взаимодействия с миллионами российских соотечественников за рубежом".