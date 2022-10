Местные и зарубежные фотокорреспонденты посетят Шушу

При финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики Общественным объединением "Поддержка детей и подростков" начата реализация международного фотографического проекта Shusha, the cultural capital of Azerbaijan, in photos. Как передает Report, руководитель проекта Фархад Абдулов сообщил, что целью является пропаганда истории и культурного наследия города Шуша среди местной, турецкой и грузинской молодежи посредством молодых фотокорреспондентов из Азербайджана, Грузии и Турции. В рамках проекта, в котором в качестве эксперта принимает участие известный фотокорреспондент Орхан Азим, будет организован визит в Шушу 10 молодых фотокорреспондентов из Азербайджана, Грузии и Турции. Фотографии, сделанные ими в Шуше, будут широко распространяться в соцсетях всех трех стран. Кроме того, в рамках проекта будут выпущены открытки с фотографиями, отражающими культурное наследие города Шуша. На последующем этапе будут организованы фотовыставки в таких городах, как Баку, Тбилиси, Марнеули, Болниси, Стамбул, Эскишехир и Анталья.

