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Местные и зарубежные фотокорреспонденты посетят Шушу

Местные и зарубежные фотокорреспонденты посетят Шушу При финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики Общественным объединением "Поддержка детей и подростков" начата реализация международного фотографического проекта Shusha, the cultural capital of Azerbaijan, in photos.
Медиа
28 октября 2022 г. 18:51
Местные и зарубежные фотокорреспонденты посетят Шушу

При финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики Общественным объединением "Поддержка детей и подростков" начата реализация международного фотографического проекта Shusha, the cultural capital of Azerbaijan, in photos.

Как передает Report, руководитель проекта Фархад Абдулов сообщил, что целью является пропаганда истории и культурного наследия города Шуша среди местной, турецкой и грузинской молодежи посредством молодых фотокорреспондентов из Азербайджана, Грузии и Турции.

В рамках проекта, в котором в качестве эксперта принимает участие известный фотокорреспондент Орхан Азим, будет организован визит в Шушу 10 молодых фотокорреспондентов из Азербайджана, Грузии и Турции. Фотографии, сделанные ими в Шуше, будут широко распространяться в соцсетях всех трех стран. Кроме того, в рамках проекта будут выпущены открытки с фотографиями, отражающими культурное наследие города Шуша. На последующем этапе будут организованы фотовыставки в таких городах, как Баку, Тбилиси, Марнеули, Болниси, Стамбул, Эскишехир и Анталья.

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Версия на английском языке Local and foreign photojournalists to visit Shusha
Версия на азербайджанском языке Şuşaya yerli və xarici fotomüxbirlərin səfəri baş tutacaq

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