Концепция "умных городов" в Азербайджане широко освещена зарубежными СМИ

Недавно побывавшие в Азербайджане балканские журналисты подготовили статьи и репортажи, отражающие их впечатления о нашей стране.

Недавно побывавшие в Азербайджане балканские журналисты подготовили статьи и репортажи, отражающие их впечатления о нашей стране.

Как сообщает Report, гостившие в Азербайджане сотрудники боснийского общественного телевидения в первый же день подготовили репортаж об азербайджанцах, пропавших без вести, и дали его в эфир в вечерних новостях. В сюжете представлено интервью начальника Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой и вынужденного переселенца Мушфига Алиева, потерявшего семью.

Сербская журналистка Наташа Иваноски, побывавшая в Карабахе, опубликовала в газете “ Blic ” свою вторую статью о впечатлениях от поездки. В этой статье рассказывается о разрушенных гражданских объектах в Гяндже, об Агдаме, который автор называет “Хиросимой Кавказа”, и Парке военных трофеев в Баку, каждая часть сопровождается снимками, сделанными самим автором.

В другой статье журналист Наташа Иваноски пишет об азербайджанском происхождении слова “Карабах”, далее автор пишет, что Карабах принадлежит Азербайджану, что операция по освобождению Шуши войдет в учебники ряда военных академий. В статье автор описывает увиденное в Шуше – бюсты певца Бюльбюля, Хуршидбану Натаван - азербайджанской поэтессы, дочери последнего карабахского хана, и основателя азербайджанской национальной оперы Узеира Гаджибейли, мавзолей поэта Моллы Панаха Вагифа. Статья оформлена множеством фотографий и их описанием.