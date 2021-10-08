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Концепция "умных городов" в Азербайджане широко освещена зарубежными СМИ

Концепция "умных городов" в Азербайджане широко освещена зарубежными СМИ Недавно побывавшие в Азербайджане балканские журналисты подготовили статьи и репортажи, отражающие их впечатления о нашей стране.
Медиа
8 октября 2021 г. 20:37
Концепция умных городов в Азербайджане широко освещена зарубежными СМИ

Недавно побывавшие в Азербайджане балканские журналисты подготовили статьи и репортажи, отражающие их впечатления о нашей стране.

Как сообщает Report, гостившие в Азербайджане сотрудники боснийского общественного телевидения в первый же день подготовили репортаж об азербайджанцах, пропавших без вести, и дали его в эфир в вечерних новостях. В сюжете представлено интервью начальника Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой и вынужденного переселенца Мушфига Алиева, потерявшего семью.

Сербская журналистка Наташа Иваноски, побывавшая в Карабахе, опубликовала в газете “Blic” свою вторую статью о впечатлениях от поездки. В этой статье рассказывается о разрушенных гражданских объектах в Гяндже, об Агдаме, который автор называет “Хиросимой Кавказа”, и Парке военных трофеев в Баку, каждая часть сопровождается снимками, сделанными самим автором.

В другой статье журналист Наташа Иваноски пишет об азербайджанском происхождении слова “Карабах”, далее автор пишет, что Карабах принадлежит Азербайджану, что операция по освобождению Шуши войдет в учебники ряда военных академий. В статье автор описывает увиденное в Шуше – бюсты певца Бюльбюля, Хуршидбану Натаван - азербайджанской поэтессы, дочери последнего карабахского хана, и основателя азербайджанской национальной оперы Узеира Гаджибейли, мавзолей поэта Моллы Панаха Вагифа. Статья оформлена множеством фотографий и их описанием.

Побывавший в Карабахе журналист Боян Стойковский посвятил свою статью для инновационной страницы США “Zdnet” концепции “умных городов” в Азербайджане. В статье, посвященной возрождению разрушенной войной инфраструктуры с помощью инновационных и зеленых технологий, спецпредставитель президента по Агдаму Эмин Гусейнов рассказывает о планах на будущее, профессор ADA, эксперт по урбанистике Анар Велиев - о важности “умных городов”, а вынужденный переселенец Эльдар Гамза - о возвращении переселенцев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı “ağıllı şəhərlər” konsepsiyası xarici mətbuatda geniş işıqlandırılıb

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