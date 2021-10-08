Концепция "умных городов" в Азербайджане широко освещена зарубежными СМИ

Недавно побывавшие в Азербайджане балканские журналисты подготовили статьи и репортажи, отражающие их впечатления о нашей стране.
Как сообщает Report, гостившие в Азербайджане сотрудники боснийского общественного телевидения в первый же день подготовили
Сербская журналистка Наташа Иваноски, побывавшая в Карабахе, опубликовала в газете “
В другой статье журналист Наташа Иваноски пишет об азербайджанском происхождении слова “Карабах”, далее автор пишет, что Карабах принадлежит Азербайджану, что операция по освобождению Шуши войдет в учебники ряда военных академий. В статье автор описывает увиденное в Шуше – бюсты певца Бюльбюля, Хуршидбану Натаван - азербайджанской поэтессы, дочери последнего карабахского хана, и основателя азербайджанской национальной оперы Узеира Гаджибейли, мавзолей поэта Моллы Панаха Вагифа. Статья оформлена множеством фотографий и их описанием.
Побывавший в Карабахе журналист Боян Стойковский посвятил свою статью для инновационной страницы США “