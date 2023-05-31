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Коллектив информационного агентства Report понес тяжелую утрату

Коллектив информационного агентства Report понес тяжелую утрату Коллектив Информационного агентства Report понес тяжелую утрату.
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31 мая 2023 г. 15:11
Коллектив информационного агентства Report понес тяжелую утрату

Коллектив Информационного агентства Report понес тяжелую утрату.

Монтажер информационного агентства, ветеран Отечественной войны Мамедов Сабухи Адалят оглу скончался в результате несчастного случая, отравившись угарным газом в квартире в Баку.

Сабухи Мамедов, родившийся в 2000 году в городе Ширване, в 2020 году принял участие в 44-дневной Отечественной войне. Он участвовал в боях за освобождение Ходжавендского района от оккупации. Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, за мужество и отвагу, проявленные в операциях по очищению наших земель от врага, он был награжден медалью “За освобождение Ходжавенда”.

Кроме того, С.Мамедов был награжден Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу медалью “За заслуги в военно-патриотическом воспитании”.

Сабухи Мамедов, всегда отличавшийся трудолюбием и дисциплиной в период работы в Report, был одним из любимых сотрудников нашего коллектива.

Память о нем всегда будет жить в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным Сабухи!

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Версия на азербайджанском языке “Report” İnformasiya Agentliyinin kollektivinə ağır itki üz verib

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