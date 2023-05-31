Коллектив информационного агентства Report понес тяжелую утрату

Коллектив Информационного агентства Report понес тяжелую утрату.

Коллектив Информационного агентства Report понес тяжелую утрату.

Монтажер информационного агентства, ветеран Отечественной войны Мамедов Сабухи Адалят оглу скончался в результате несчастного случая, отравившись угарным газом в квартире в Баку.

Сабухи Мамедов, родившийся в 2000 году в городе Ширване, в 2020 году принял участие в 44-дневной Отечественной войне. Он участвовал в боях за освобождение Ходжавендского района от оккупации. Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, за мужество и отвагу, проявленные в операциях по очищению наших земель от врага, он был награжден медалью “За освобождение Ходжавенда”.

Кроме того, С.Мамедов был награжден Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу медалью “За заслуги в военно-патриотическом воспитании”.

Сабухи Мамедов, всегда отличавшийся трудолюбием и дисциплиной в период работы в Report, был одним из любимых сотрудников нашего коллектива.

Память о нем всегда будет жить в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным Сабухи!