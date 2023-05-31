Коллектив Информационного агентства Report понес тяжелую утрату.
Монтажер информационного агентства, ветеран Отечественной войны Мамедов Сабухи Адалят оглу скончался в результате несчастного случая, отравившись угарным газом в квартире в Баку.
Сабухи Мамедов, родившийся в 2000 году в городе Ширване, в 2020 году принял участие в 44-дневной Отечественной войне. Он участвовал в боях за освобождение Ходжавендского района от оккупации. Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, за мужество и отвагу, проявленные в операциях по очищению наших земель от врага, он был награжден медалью “За освобождение Ходжавенда”.
Кроме того, С.Мамедов был награжден Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу медалью “За заслуги в военно-патриотическом воспитании”.
Сабухи Мамедов, всегда отличавшийся трудолюбием и дисциплиной в период работы в Report, был одним из любимых сотрудников нашего коллектива.
Память о нем всегда будет жить в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным Сабухи!