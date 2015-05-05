На AzTV произошли кадровые изменения

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, отстранены от занимаемой должности заместитель председателя АО "Азербайджанские теле- и радиопередачи" по вопросам радио Джаваншир Джахангиров и заместитель председателя по телевидению Фаик Гусиев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ОА "Азербайджанские теле- и радиопередачи".

Согласно распоряжению, гендиректор телеканалов AzTV, "Mədəniyyət" ("Культура") и "İdman Azərbaycan" ("Спорт Азербайджан") Эльсевер Дуньямалыев назначен заместителем председателя по вопросам радио, а Рашад Насиров - заместителем председателя по вопросам телевидения.