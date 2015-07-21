Издательство Pearson задумалось о продаже Financial Times

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Издательство Pearson Plc. рассматривает возможность продажи газеты Financial Times после того, как неназванные лица выразили интерес к ее покупке, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, сумма сделки может достигнуть 1 млрд. фунтов стерлингов (1,6 млрд. долларов).

Ранее, как отмечает Report со ссылкой на Интерфакс, аналитики отмечали, что в приобретении FT может быть заинтересован издательский холдинг Axel Springer. Представители обеих компаний оказались недоступны для комментариев.

Подразделение Pearson, выпускающее литературу для профессионального образования, в которое входит FT, в 2014 году получило выручку в размере 1,15 млрд. фунтов. На газету подписаны 720 тыс. человек, из них 70% - обладатели электронной подписки. Совокупная выручка Pearson составила 4,9 млрд. фунтов.

В прошлом ноябре финансовый директор Pearson Роберт Фристоун, покидающий компанию в следующем месяце, дал понять, что продажа FT не исключена. "Является ли для нас обладание FT абсолютной необходимостью? Нет. Однако это такой актив, который нельзя взять и продать с легким сердцем", - заявил он.

Акции компании подешевели на 1% на торгах в Лондоне, ранее в ходе сессии рост котировок достигал 5%.