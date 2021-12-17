Из нового законопроекта предложено исключить пункт о медиаграмотности

Из законопроекта "О медиа" предложено исключить пункт о медиаграмотности.

Из законопроекта "О медиа" предложено исключить пункт о медиаграмотности.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Фазиль Мустафа во время обсуждения законопроекта "О медиа" во втором чтении на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике, государственному строительству и правам человека.

По словам парламентария, пункт о медиаграмотности в проекте не ясен: "Считаю, что нет смысла об отдельном пункте о медиаграмотности. Поэтому думаю, что пункт 10 должен быть исключен из законопроекта".