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Из нового законопроекта предложено исключить пункт о медиаграмотности

Из нового законопроекта предложено исключить пункт о медиаграмотности Из законопроекта "О медиа" предложено исключить пункт о медиаграмотности.
Медиа
17 декабря 2021 г. 12:26
Из нового законопроекта предложено исключить пункт о медиаграмотности

Из законопроекта "О медиа" предложено исключить пункт о медиаграмотности.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Фазиль Мустафа во время обсуждения законопроекта "О медиа" во втором чтении на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике, государственному строительству и правам человека.

По словам парламентария, пункт о медиаграмотности в проекте не ясен: "Считаю, что нет смысла об отдельном пункте о медиаграмотности. Поэтому думаю, что пункт 10 должен быть исключен из законопроекта".

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