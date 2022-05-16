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İTV заявила о "странностях" голосования на "Евровидении-2022"

İTV заявила о "странностях" голосования на "Евровидении-2022" Происходящее во время финального этапа песенного конкурса "Евровидение-2022" и принятые после него решения были с сожалением встречены на ITV. Заявляем, что мы направили организаторам конкурса названия стран, за которые проголосовало азербайджанское жюри.
Медиа
16 мая 2022 г. 13:46
İTV заявила о странностях голосования на Евровидении-2022

Происходящее во время финального этапа песенного конкурса "Евровидение-2022" и принятые после него решения были с сожалением встречены на ITV. Заявляем, что мы направили организаторам конкурса названия стран, за которые проголосовало азербайджанское жюри. Согласно этому списку, 12 баллов было присуждено Украине.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана (İTV).

В компании отметили, что, не объясняя причин, организаторы конкурса потребовали от представителей İTV объявить иные результаты по окончании финального шоу: "Мы решительно отвергли это требование. Организаторам сразу же было направлено официальное письмо, в котором сообщалось, что мы объявим только голоса своего жюри, а не представленные нам результаты, и обнародуем эту информацию. Во время полуфинала в четверг было объявлено о "странностях" с голосами из 6 стран, включая Азербайджан, никакой подробной информации и никаких "доказательств" до сих пор не представлено".

"Несмотря на то, что представитель Общественной телерадиовещательной компании был готов объявить результаты голосования жюри в Азербайджане в прямом эфире, организаторы конкурса не подключились к Баку, а сами объявили результаты от нашего имени. Объяснили они это тем, что не удалось подключиться к Баку из-за технических проблем.

Однако у нас не было технических проблем для объявления результатов голосования в прямом эфире. Еще раз подчеркиваем, что не давали организаторам права оглашать результаты голосования от имени İTV.

Мы ждем официального ответа от организаторов Евровидения и в зависимости от него планируем предпринять дальнейшие шаги. Надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время и справедливость восторжествует", - говорится в заявлении İTV.

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Версия на азербайджанском языке İTV: “Avroviziya” təşkilatçıları bizdən israrla başqa nəticələrin açıqlanmasını istəyirdilər"

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