Исполняется 96 лет со дня создания АЗЕРТАДЖ

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Сегодня отмечается день создания Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

Как сообщает Report, минуло 96 лет со времени создания агентства.

АЗЕРТАДЖ был создан за один год

3 марта 1919 года на заседании правительства - Совета Министров Азербайджанской Демократической Республики (АДР) был обсужден вопрос о создании Азербайджанского телеграфного агентства. На заседании был заслушан доклад на эту тему председателя Совета Министров Фатали Хана Хойского, создание агентства было поручено министру народного просвещения Насиб беку Усуббекову. Впоследствии эти полномочия были переданы Министерству почты и телеграфа. Во второй половине 1919 года были подготовлены законопроект о создании АЗЕРТАДЖ и положение об агентстве.

АЗЕРТАДЖ смог функционировать как независимое агентство всего два месяца

2 февраля 1920 года проект штатов и положение об агентстве были обсуждены на заседании Национального правительства и представлены в парламент. На состоявшемся 23 февраля заседании парламента депутаты Ага Эминов и Ага Ашуров еще раз обосновали необходимость создания АЗЕРТАДЖ.

Наконец, 1 марта 1920 года первое национальное агентство, основанное правительством АДР, начало действовать. 2 марта в газете "Азербайджан" были опубликованы два сообщения за подписью АЗЕРТАДЖ. Однако из-за падения Азербайджанской Демократической Республики 28 апреля того же года, АЗЕРТАДЖ смог функционировать как независимое агентство всего два месяца.

АЗЕРТАДЖ стал филиалом Российского телеграфного агентства (РОСТА)

Хотя в первые месяцы советской власти в Азербайджане АЗЕРТАДЖ формально сохранил независимость, на самом деле он стал филиалом Российского телеграфного агентства (РОСТА). 9 июня 1920 года декретом о создании Центральной коллегии печати Азербайджана, подписанным Нариманом Наримановым, агентство вошло в коллегию под названием АзКавРоста. В построении информационной работы в агентстве большую роль сыграл председатель коллегии, известный журналист Агабаба Юсифзаде.

АзКавРоста действовал в здании бывшего банка на нынешней улице Тарлана Алиярбекова в Баку. В 1921 году агентство было реорганизовано на базе АзКавРоста, и 14 июня директором агентства был назначен Губад Губадов, известный как видный исследователь истории музыкальной культуры Азербайджана.

В августе 1921 года название АЗЕРТАДЖ было изменено на АзерТА. После создания СССР в 1922 году АзерТА начал действовать как филиал Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС). Спустя некоторое время, в марте 1923 года была создана Закавказская Федерация, и информационные агентства трех республик Южного Кавказа объединились под названием ЗакТА. В 1932 году в агентстве был установлен первый телетайп марки "Клейншмидт", приобретенный за рубежом. А в 1936 году АзерТА восстановил деятельность в качестве независимого средства информации.

Возрождение АЗЕРТАДЖ началось с 1969 года

После того, как в 1969 году к политическому руководству Азербайджаном пришел великий лидер Гейдар Алиев, во всех сферах жизни республики началось возрождение. В то время национальное информационное агентство, называемое Азеринформ, вступило в новый этап развития. Когда в 1970-х годах впервые началась полная компьютеризация главного офиса ТАСС в Москве, в знак уважения к Гейдару Алиеву Азеринформ вторым среди национальных агентств союзных республик после Укринформа был оснащен современными по тем временам компьютерами "Videoton", а спустя некоторое время – компьютерами марки "Olivetti".

Таким образом, за период 96-летней деятельности название АЗЕРТАДЖ было изменено 8 раз. После восстановления Азербайджаном государственной независимости агентству было возвращено историческое название – с 3 марта 1995 года оно стало называться Государственным телеграфным агентством при Кабинете Министров, а с 17 января 2000 года – Азербайджанским государственным телеграфным агентством. Распоряжением президента Ильхама Алиева от 26 февраля 2015 года название Азербайджанского государственного телеграфного агентства было изменено на Азербайджанское государственное информационное агентство.

АЗЕРТАДЖ распространяет информацию на 7 языках и видеоновости на 5 языках

Сегодня АЗЕРТАДЖ ежедневно непрерывно распространяет оперативную информацию о всех сферах жизни страны на азербайджанском, английском, русском, французском, немецком, арабском и китайском языках. Это - до 10 тыс. новостей, более 50 тыс. фото, около 1300 видеоновостей в месяц, а также инфографические материалы. АЗЕРТАДЖ – единственное агентство в регионе, распространяющее информацию на 7 языках и видеоновости на 5 языках.

АЗЕРТАДЖ, занимающий свое место и позицию на глобальном информационном пространстве, является активным членом трех международных медиа-структур – OANA, EANA и Всемирного конгресса новостных агентств, а также четырех региональных новостных альянсов – ANIA, BSANNA, TKA и IINA. В 2011-2013 годах АЗЕРТАДЖ председательствовал в BSANNA, в настоящее время осуществляет ту же миссию в ТКА.

АЗЕРТАДЖ, генеральный директор которого является вице-президентом OANA и членом бюро Всемирного конгресса новостных агентств, будет председательствовать в этих структурах в 2016-2019 годах.

АЗЕРТАДЖ сотрудничает с информационными агентствами почти 40 стран

АЗЕРТАДЖ подписал договора с национальными информационными агентствами почти 40 стран и успешно сотрудничает с ними. Агенство имеет корреспондентские пункты в 21 стране, а также во всех регионах республики.

В таких социальных сетях как Facebook, Twitter, YouTube, Instagram действуют профили АЗЕРТАДЖ на семи языках.

В нынешних условиях медиа-бума и конкуренции в социальных сетях АЗЕРТАДЖ стремится оперативно реагировать на вызовы современности, овладевать новейшими новостными технологиями для сохранения и укрепления своего места на информационном пространстве. Творческий и технический потенциал агентства позволяют выполнить эту задачу.