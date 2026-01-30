Информационное агентство Report открыло Балканское бюро

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    • 30 января, 2026
    • 15:10
    В Сербии начало деятельность бюро Информационного агентства Report, которое будет освещать события в странах Балканского региона.

    Бюро расположено в столице Сербии - Белграде. В качестве специального корреспондента агентства в новом представительстве будет работать Саяд Гасанли.

    Балканское бюро стало девятым зарубежным офисом агентства Report. В настоящее время представительства агентства также действуют в США, Франции, Бельгии, Турции, Украине, России, Грузии и Казахстане.

    Информационное агентство Report функционирует с 2014 года и входит в состав холдинга Global Media Group.

    "Report"un Balkan bürosu fəaliyyətə başlayıb
    Report News Agency opens Balkan bureau
