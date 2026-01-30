"Report"un Balkan bürosu fəaliyyətə başlayıb
Media
30 yanvar, 2026
- 15:03
"Report" İnformasiya Agentliyinin Balkan (Balkan ölkələri üzrə) bürosu fəaliyyətə başlayıb.
Büro Serbiyanın paytaxtı Belqradda yerləşir. Yeni büroda "Report" agentliyinin xüsusi müxbiri Sayad Həsənli çalışacaq.
Bu "Report"un 9-cu xarici bürosudur.
Xatırladaq ki, "Report"un ABŞ-də, Fransada, Belçikada, Türkiyədə, Ukraynada, Rusiyada, Gürcüstanda, Qazaxıstanda büroları fəaliyyət göstərir.
"Report" İnformasiya Agentliyi 2014-cü ildən fəaliyyət göstərir. Agentlik "Global Media Group" şirkətlər qrupunun tərkibinə daxildir.
