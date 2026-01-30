İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    "Report"un Balkan bürosu fəaliyyətə başlayıb

    Media
    • 30 yanvar, 2026
    • 15:03
    Reportun Balkan bürosu fəaliyyətə başlayıb

    "Report" İnformasiya Agentliyinin Balkan (Balkan ölkələri üzrə) bürosu fəaliyyətə başlayıb.

    Büro Serbiyanın paytaxtı Belqradda yerləşir. Yeni büroda "Report" agentliyinin xüsusi müxbiri Sayad Həsənli çalışacaq.

    Bu "Report"un 9-cu xarici bürosudur.

    Xatırladaq ki, "Report"un ABŞ-də, Fransada, Belçikada, Türkiyədə, Ukraynada, Rusiyada, Gürcüstanda, Qazaxıstanda büroları fəaliyyət göstərir.

    "Report" İnformasiya Agentliyi 2014-cü ildən fəaliyyət göstərir. Agentlik "Global Media Group" şirkətlər qrupunun tərkibinə daxildir.

    Global Media Group Azərbaycan mediası
    Информационное агентство Report открыло Балканское бюро
    Report News Agency opens Balkan bureau

