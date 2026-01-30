Azərbaycan Premyer Liqası: "Sumqayıt" "Karvan-Yevlax"ı məğlub edib
Futbol
- 30 yanvar, 2026
- 16:27
Misli Premyer Liqasının XVIII turunda "Sumqayıt" "Karvan-Yevlax"ı məğlub edib.
"Report" xəbər verir ki, Yevlax şəhər stadionunda baş tutan görüş "Sumqayıt"ın 2:0 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib.
Sumqayıt təmsilçisinin heyətində Aleksa Yankoviç (20) və Ronaldo Vaskez (33) fərqləniblər.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 30-a yüksəldən "Sumqayıt" 4-cü pillədə yer alıb. 6 xala malik "Karvan-Yevlax" isə sonuncu - 12-ci yerdə qərarlaşıb.
Günün son matçında "Qəbələ" evdə "İmişli" ilə üz-üzə gələcək. Bu matç Qəbələ şəhər stadionunda, saat 17:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, XVIII tura fevralın 1-də yekun vurulacaq.
