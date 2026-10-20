"Turan" klubu bu gün CEV Çempionlar Liqasında ilk oyununu keçirəcək
Komanda
- 20 oktyabr, 2026
- 09:44
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"Turan"ın qadınlardan ibarət voleybol komandası bu gün CEV Çempionlar Liqasında ilk matçına çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, Tovuz təmsilçisi turnirin II təsnifat mərhələsində Xorvatiyanın "Mladost" klubu ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində, saat 19:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, "Turan" Xorvatiya təmsilçisi ilə cavab görüşünü oktyabrın 29-da səfərdə keçirəcək.
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