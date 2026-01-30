Avropa Liqası: "Fənərbağça"nın pley-offdakı rəqibi müəyyənləşib
Futbol
- 30 yanvar, 2026
- 16:18
UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsinin cütləri müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, püşkatma mərasimi UEFA-nın İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil qərargahında keçirilib.
Pley-offda aşağıdakı cütlər üz-üzə gələcək:
"Fənərbağça" (Türkiyə) - "Nottinqem Forest" (İngiltərə)
"Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan)
"Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Genk" (Belçika)
"Seltik" (Şotlandiya) - "Ştuttqart" (Almaniya)
"Brann" (Norveç) - "Bolonya" (İtaliya)
"Panatinaikos" (Yunanıstan) - " Viktoriya" (Plzen, Çexiya)
PAOK (Yunanıstan) - "Selta" (İspaniya)
"Lill" - "Srvena Zvezda" (Serbiya)
Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin matçları fevralın 19-20-si və 26-27-də keçiriləcək.
Son xəbərlər
20:28
"Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"Futbol
20:25
Video
Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıbDigər ölkələr
20:19
İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edibDigər ölkələr
20:15
ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edibDigər ölkələr
20:01
Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıbRegion
19:45
Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilibDaxili siyasət
19:35
Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildiribDigər
19:27
Azərbaycan Yüksək Liqası: "Abşeron" UNEC üzərində qələbə qazanıbKomanda
19:26
Foto