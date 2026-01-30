İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Avropa Liqası: "Fənərbağça"nın pley-offdakı rəqibi müəyyənləşib

    Futbol
    • 30 yanvar, 2026
    • 16:18
    Avropa Liqası: Fənərbağçanın pley-offdakı rəqibi müəyyənləşib

    UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsinin cütləri müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, püşkatma mərasimi UEFA-nın İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil qərargahında keçirilib.

    Pley-offda aşağıdakı cütlər üz-üzə gələcək:

    "Fənərbağça" (Türkiyə) - "Nottinqem Forest" (İngiltərə)

    "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan)

    "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Genk" (Belçika)

    "Seltik" (Şotlandiya) - "Ştuttqart" (Almaniya)

    "Brann" (Norveç) - "Bolonya" (İtaliya)

    "Panatinaikos" (Yunanıstan) - " Viktoriya" (Plzen, Çexiya)

    PAOK (Yunanıstan) - "Selta" (İspaniya)

    "Lill" - "Srvena Zvezda" (Serbiya)

    Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin matçları fevralın 19-20-si və 26-27-də keçiriləcək.

    Avropa Liqası pley-off püşk

