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Ильхам Алиев: Азербайджанские медиа вступили в этап стремительного развития

Ильхам Алиев: Азербайджанские медиа вступили в этап стремительного развития "Азербайджанская пресса прошла большой путь развития, руководствуясь принципами, провозглашенными газетой "Экинчи", которая начала издаваться на азербайджанском языке 22 июля 1875 года выдающимся интеллектуалом, публицистом, ученым-естествоведом Га
Медиа
22 июля 2022 г. 11:07
Ильхам Алиев: Азербайджанские медиа вступили в этап стремительного развития
Ильхам Алиев

"Азербайджанская печать, руководствуясь принципами, провозглашенными газетой «Экинчи», которая начала выпускаться на азербайджанском языке 22 июля 1875 года видным представителем интеллигенции, публицистом, ученым-естествоведом Гасан беком Зардаби, прошла большой путь развития".

Как сообщает Report, об этом говорится в послании, направленном президентом Ильхамом Алиевым представителям CМИ Азербайджана и зачитанном на Международном медиа-форуме "Глобальные тренды в медиа, новые вызовы“ в Шуше.

"Многочисленные издания, вышедшие в свет в период после второй половины XIX века, стали зеркалом нашей истории, внесли весомый вклад в просвещение людей, формирование национального самосознания, реализацию освободительных идей и защиту наших духовных ценностей.

Проведенные под руководством общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева демократические реформы в Азербайджане, восстановившем свою независимость в конце ХХ века, как во всех областях, привели к коренному повороту и в развитии национальных информационных ресурсов. В результате осуществления системных мер, направленных на обеспечение свободы слова и информации, формирование прогрессивной законодательной базы, усиление самостоятельности редакций, азербайджанские медиа вступили в этап стремительного развития", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: "Azerbaijani media has entered the stage of rapid development"
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan mediası sürətli inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur"

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