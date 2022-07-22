Президент Ильхам Алиев направил поздравления представителям CМИ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание представителям медиа Азербайджана по случаю 22 июля – Дня национальной печати.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание представителям медиа Азербайджана по случаю 22 июля – Дня национальной печати.

Как сообщает Report, поздравительное письмо главы государства зачитал помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в Шуше на Международном медиа-форуме "Глобальные тренды в медиа, новые вызовы“, посвященном Дню национальной печати.

В поздравительном послании говорится:

"Уважаемые представители медиа!

Дорогие журналисты!

Сердечно поздравляю вас с годовщиной создания азербайджанской национальной печати.

Впервые в период нашей независимости после продолжавшейся около 30 лет армянской оккупации азербайджанские журналисты отмечают свой профессиональный праздник в культурной столице нашей страны, венце Карабаха – городе Шуша, который занимает особое место в развитии нашей национальной печати. Первое мероприятие, проводимое в Шуше по случаю Дня национальной печати, станет знаменательным событием в истории обладающих богатыми традициями азербайджанских медиа.

Азербайджанская печать, руководствуясь принципами, провозглашенными газетой «Экинчи», которая начала выпускаться на азербайджанском языке 22 июля 1875 года видным представителем интеллигенции, публицистом, ученым-естествоведом Гасан беком Зардаби, прошла большой путь развития. Многочисленные издания, вышедшие в свет в период после второй половины XIX века, стали зеркалом нашей истории, внесли весомый вклад в просвещение людей, формирование национального самосознания, реализацию освободительных идей и защиту наших духовных ценностей.

Проведенные под руководством общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева демократические реформы в Азербайджане, восстановившем свою независимость в конце ХХ века, как во всех областях, привели к коренному повороту и в развитии национальных информационных ресурсов. В результате осуществления системных мер, направленных на обеспечение свободы слова и информации, формирование прогрессивной законодательной базы, усиление самостоятельности редакций, азербайджанские медиа вступили в этап стремительного развития.

Усиление потенциала национальных информационных ресурсов и их позиции в глобальной информационной сети является одной из главных задач в современную эпоху, когда средства коммуникации переживают период трансформации, цифровые платформы и инструменты социальных сетей расширяют круг своего охвата. Проведенные в последние годы реформы были нацелены на совершенствование законодательной базы деятельности медиа, укрепление ее экономических основ, улучшение социального обеспечения журналистов, реализацию коммуникационной политики государства в соответствии с требованиями современного периода, повышение оперативности и профессионализма в сфере журналистики, устранение негативных проявлений, беспокоящих наше общество, расширение международных связей медиа и создание совместных платформ с дружественными странами, в этой области был достигнут значительный прогресс.

Азербайджанская Республика – современное, сильное государство, проводящее независимую политику, занимающее достойное место в системе международных отношений. Именно поэтому в глобальном информационном пространстве не прекращаются попытки подорвать высокий международный авторитет нашей страны, повлиять на ее внутреннюю жизнь. Во время Отечественной войны азербайджанские медиа, ведя борьбу на информационном фронте, сыграли большую роль в предотвращении массовых дезинформационных атак, оперативном и правильном информировании нашего общества. Наши медиа ресурсы продолжают неустанную деятельность по доведению до международной общественности азербайджанских реалий, в том числе правды о невиданных зверствах и вандализме, учиненных армянами на наших исторических землях в период оккупации.

Азербайджанские журналисты, внесшие достойный вклад в мобилизацию нашего общества во имя патриотизма, высокого национального самосознания, высших целей, должны всегда демонстрировать принципиальность, отстаивать интересы азербайджанской государственности в условиях, когда на глобальном уровне широкий размах приобретают кампании, опирающиеся на фальсифицированную и лживую информацию, обеспечивать права наших граждан на получение полной и достоверной информации, изо всех сил работать во имя прогресса нашего общества.

Уверен, что азербайджанская журналистика и впредь будет прилагать все усилия для развития достигнутых успехов, постоянного прогресса нашего общества и счастливого будущего нашего народа.

Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю всем вам здоровья и успехов в делах".