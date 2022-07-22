Президент: Азербайджан занимает достойное место в системе международных отношений

"Азербайджанская Республика – это государство, проводящее независимую политику, современное, сильное, занимающее достойное место в системе международных отношений. Именно поэтому в глобальном информационном пространстве не утихают попытки подорвать высоки

"Азербайджанская Республика – современное, сильное государство, проводящее независимую политику, занимающее достойное место в системе международных отношений. Именно поэтому в глобальном информационном пространстве не прекращаются попытки подорвать высокий международный авторитет нашей страны, повлиять на ее внутреннюю жизнь".

Как сообщает Report, об этом говорится в послании, направленном президентом Ильхамом Алиевым представителям CМИ Азербайджана и зачитанном на Международном медиа-форуме "Глобальные тренды в медиа, новые вызовы“ в Шуше.

"Во время Отечественной войны азербайджанские медиа, ведя борьбу на информационном фронте, сыграли большую роль в предотвращении массовых дезинформационных атак, оперативном и правильном информировании нашего общества. Наши медиа ресурсы продолжают неустанную деятельность по доведению до международной общественности азербайджанских реалий, в том числе правды о невиданных зверствах и вандализме, учиненных армянами на наших исторических землях в период оккупации.

Азербайджанские журналисты, внесшие достойный вклад в мобилизацию нашего общества во имя патриотизма, высокого национального самосознания, высших целей, должны всегда демонстрировать принципиальность, отстаивать интересы азербайджанской государственности в условиях, когда на глобальном уровне широкий размах приобретают кампании, опирающиеся на фальсифицированную и лживую информацию, обеспечивать права наших граждан на получение полной и достоверной информации, изо всех сил работать во имя прогресса нашего общества", заявил глава государства.